PM NÄDAL ⟩ Noor arhitekt: «Päris loll on ehitada tarka maja!»

«Mõni asi võikski vahel kokku kukkuda. See on ka elu osa. Ja kordategemise puhul on samuti küsimus, kuidas seda teha. Ka rääbakus võib sinna alles jääda,» ütleb tänavu Eesti Kunstiakadeemias diplomi kätte saanud noor arhitekt Ulla Alla.