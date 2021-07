Keiti Vilms rohib neuroosiaia peenraid

Leppisime kohe alguses kokku, et sinatame, on kergem kõneleda. Küsisin temalt ilma kohta, kuid näis, et ta ei arvanud sellest kuumusest eriti paremini kui mina ja sellest piisas, et troopiline rambus esimesed paar minutit vestlusest üle võtaks.

Küsisin, kas loomine sõltub tema jaoks ilmast. Vilms: «Ideaalis ei sõltu kalambuuride tekkimine ilmast. Kuna ma ei kirjuta kirjutamise pärast, on kõige määravam ikkagi juhus. Paar aastat tagasi, kui ka oli hästi palav, siis juhusest tekkis mitte Palamuse vald, vaid palavuse vald. Samas ka koroonaaeg tekitas palju kalambuure, nii et lõpuks oli tunne, et ma ei taha enam ühtegi kalambuuri näha ega teha – ma olin täiesti tüdinenud neist. Ma ei tahtnud olla enam kalamburist, aga see vist on nii, et kes kord juba kalamburist on, jääb elu lõpuni kalamburistiks,»