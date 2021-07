AK ⟩ Verest ja veest ja ühest-teisest muust

Lugeja seatakse elama selle teise, jutustajaks oleva Korede pähe. Korede – tõhus, kuid ilutu – on vanem ja nagu selgub juba esimesest peatükist («Pleegitaja»), koristamise alal kibe käsi. Pleegitajal, saame teada, on mitmeid suurepäraseid omadusi, mille seas erilist esiletõstmist väärib võime verelõhna varjata – aga jäänukeid ta eriti hästi ei eemalda, pinnad tasub enne teiste vahenditega puhtaks teha. Pühendades erilist tähelepanu dušinurga tihenditele, mille vahelt on verd kõige raskem kätte saada. Kogu selle vaevanägemise põhjuseks aga on kurblik tõsiasi, et Ayoola – õestest noorem, kaunis, kuid saamatu – on pussitanud surnuks oma järjekordse kallima.