Igal pool on ju koodnimesid, mille teadmine viitab justkui millelegi rohkemale. Vaata et pooleldi salateadmisele. Öeldakse see nimi ja siis saad aru, et selle inimesega võib olla millestki rääkida. Kui öeldakse Mick Jagger, siis so what?, aga kui käiakse välja Brian Jonesi nimi, kes 3. juulil 1969 kodubasseini ära uppus, siis võib mingisugune tuli minna põlema.