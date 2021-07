See album jõudis ilma pikemata edetabelisse, mis kogub kõige koledama plaadiümbrisega väljaandeid, ning ühtlasi edetabelisse, mis kogub selle aasta parimaid albumeid. Tyler, . the Creator (Tyler Gregory Okonma, 30) on mitmekülgne, energiline ja hakkaja mees. Räppar, muusik, laulukirjutaja, plaadiprodutsent, näitleja, visuaalkunstnik, disainer ja koomik, BMXi ja rulaentusiast ning võimalik, et midagi veel.