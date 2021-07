Arvo Pärdi Keskus alustab laupäeval muusikafilmide programmiga

Dokumentaalfilmide programmi valitud linateosed on lähivaatlused loojatest, kelle anne, vaimsus ja humanistlik maailmavaade on ehitanud sildu erinevate põlvkondade ja kultuuride vahel. Nii mõndagi neist seob Arvo Pärdiga pikaaegne sõprus, koostöö ja hingesugulus, nende muusika on Arvo Pärdi Keskuses teretulnud ja mõnd filmi peategelastest on lootus filmiõhtutel ka silmast silma kohata.