Intervjuu ⟩ Bessermani memmede sõnadeta äng

See oli Maria Korepanova, udmurdi etnomusikoloog ja laulja, kes esitas bessermani improvisatsioone. Taustaks, nagu kõik eelnevad. Ainult et tema esitust ei olnud võimalik kuulata taustaks. Jutud jätsid jooksmise, lõuad lakkasid laksutamast.

Krež on põhja-Udmurtias elavate bessermani rahva improvisatsiooniline rahvalaul. Suurem osa krež’i sõnadest on tähenduseta, need on lihtsalt sisuta häälikujärjendid ja tekst sünnib spontaanselt esituse käigus. Eriti mõjuv on, kui seda esitataks kooris, kusjuures iga esitaja improviseerib oma sõnad.