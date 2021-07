Kulka hakkab jagama rohkem raha tööjõumaksudeks

Tellijale

Kultuurkapitali juht Kertu Saks rääkis Postimehele antud intervjuus, et järgmisel nädalal jõustuv muudatus võib tähendada, et riiklikult rahastatud institutsioonide osakaal toetuste saajate hulgas väheneb. Saksa sõnul tahab kulka eelkõige jagada toetusi vabakutselistele loomeinimestele.

Ma saan aru, et kultuurkapital näeb praeguses raha jagamise korras probleemkohti?

Põhimõttelisemad muutused ongi tingitud sellest, et pikka aega on arutatud, kas loometöö on ka töö. Kui inimene teeb kunsti, kas ta siis teeb seda ainult iseendale või on see ka ikkagi selline töö, mille pealt peaks maksma tööjõumakse, et inimesel oleks sotsiaalsed garantiid.

Millal ja mida te muuta kavatsete?

Me tahame loomeinimesele teada anda, et kui ta taotleb loometoetust või stipendiumi, siis ta peab aru saama, et talle ei laiene sotsiaalsed garantiid. Kui sellele tööle, mida ta teeb, on tellija või kui ta teeb seda kellegi heaks, siis on meie soovitus teha taotlus projektitaotlusena ja lisada sinna käsitavasse raha hulka ka maksud, et saada sotsiaalseid garantiisid.