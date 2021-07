Eesti Filharmoonia Kammerkoor osales Kaija Saariaho uue ooperi maailmaesiettekandel Aix-en-Provence’is

Dirigent kiitis pärast esietendust Eesti Filharmoonia Kammerkoori kõla, mis sobib helilooja mõtte edasi andmiseks ideaalselt. «Kooril on kõik oskused, mida on sellise teose esitamiseks vaja: kaunis selge toon, musitseerimise oskus ja samas ka improvisatsioonilise muusika taju, sest teoses on ka improvisatsioonile omast rütmi. Samuti tajub koor suurepäraselt muusikateatri spetsiifikat,» leiab Susanna Mälkki. Ta lisas, et kooril on selles teoses kanda kõige intiimsem roll. «Me kuuleme neid, kuid ei näe – koor on sild solistide ja orkestri vahel, kelle hääl loob empaatiat ja kaastunnet, mis peegeldab laval toimuvaid sündmusi.»