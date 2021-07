Timo Steiner: liiga vähe küsitakse, mis on kunst ja miks seda vaja on

Aadressil Pärnu mnt 59 valmib Tallinna Muusika- ja ­Balletikool, kus kõik on uus. Välja­kutse on põnev, sest see on võimalus olla ­­millegi senikogematu sünni juures. Kooli direktor Timo Steiner, pikaaegne Tallinna Muusikakeskkooli juht, helilooja, eesti muusika päevade korraldaja, otsib nüüd ­sellesse uhiuude kooli ­juhtmeeskonda, kes aitaks nõu ja jõuga kaasa uue põlvkonna muusikute ja tantsijate pealekasvatamisel ning vormiks nüüdisaegset ja innovaatilist koolisüsteemi. Kuigi võib öelda, et MUBA on juba mitme sammu võrra lähemal millelegi väga erilisele, on finišini veel pikk tee minna – nurgakivipanek seisab ees alles selle aasta septembris ning ka kollektiiv pole veel täielik.