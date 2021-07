Andrus Vaarik lavastab Pärnus Rossini ooperit

Koostöös Kaunase riikliku muusikateatriga valmib originaallavastatud ooperiproduktsioon, mille peaosades on noored andekad lauljad, kes kõik rahvusvaheliselt kõrgetasemeliseks tunnustatud Klaudia Taevi nimelise konkursi laureaadid Armeeniast, Ukrainast, Venemaalt ja Leedust. Nimelt on tegemist maailmas ainulaadse konkursiga, kus pea-preemiaks on võitjatel võimalus valida oma unelmate roll ooperilavastuses. Seekordne lavastus on järjekorras juba kümnes!