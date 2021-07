Galerii. Noortekomöödia «Öölapsed» pidulik esilinastus

Tegu on Priit Pääsukese teise täispika filmiga, milles režissöör on käsitlenud öiseid sündmusi ja noorte inimeste murrangulisi hetki tragikoomilises võtmes: «Komöödia kohta öeldakse sageli, et see on väga keeruline žanr, aga ma otsustasin võtta tänapäevase noortekomöödia tegemist kui katset seda müüti murda. Filmis kujutatud sügavamad teemad tuuakse vaatajani elujaatavas ja lustlikus võtmes ja üht sellist noortekat olengi tahtnud teha,» kirjeldab Pääsuke filmi.