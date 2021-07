Linnafestival GROM kuulutab välja fotokonkursi #LASNALT

«Konkursile on oodatud osalema kõik, kel on jagada oma nägemus Lasnamäest. Eriti on loodame näha kohalikke fotograafe ja uusi seeriaid. Kallis kaamera ei ole tähtis, pilte võib teha ka telefoniga - oluline on just idee ja lugu, mida need fotod räägivad. Eriti hindan fotograafe, kes julgevad olla ausad, isiklikud ja isegi veidi toored,» räägib fotokonkursi žürii liige Mattias Malk.

«Oleme Lasnamäest vaimustuses ning suur osa meie festivali meeskonnast on ka seal üles kasvanud. Samas oleme kindlad, et igaühel on rääkida oma lugu Lasnamäest ning läbi selle inspireerida nii meid kui kõiki teisi. Lasnamägi on avastamist väärt!» lisab GROM peakorraldaja Roman Demtšenko.

«Lasnamäe on üks kirju ja rohelust täis linnaosa. Fotokonkursi osalejad saavadki jäädvustada Lasnamäe mitmekesisust ja rääkida selle abil oma lugu. Kutsun kohalikke üles oma kodukandile uue pilguga vaatama ning huvitavaid vaatenurki tähele panema ja jäädvustama, et ka teised tallinlased näeks ära Lasnamäe eripärad,» täiendab üleskutset Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Konkursil osalemiseks on fotod vaja postitada Instagrami, kasutada märksõna #LASNALT ja märkida ära festivali leht @grom.festival.

Konkursi tingimused:

Fotod peavad olema tehtud Lasnamäel või Lasnamäest.

Ootame kolmest fotost koosnevaid seeriaid, mitte üksikuid pilte.

Kõik on oodatud osalema, sobivad ka lihtsad telefoni fotod.

Kallis kaamera ei ole peamine, vaid idee ja lugu.

Tehnika, töötlus ja stiil on vabad, aga mida ausam ja toorem, seda parem.

Fotod ei pea olema tehtud kindlas ajavahemikus, aga eeliseks on fotode värskus.

Seeria pealkiri ja lühikirjeldus (kuni 300tm).

Osaleda saab kuni 1. augustini.

Fotokonkursi žüriisse kuuluvad fotograafid Maxim Mjödov (@eestikana) ja Mattias Malk (@mattiasmalk). Nende valikul kolm parimat võidavad endale ja sõbrale GROM festivalipassid ning 50€ GROM krediiti, mida üritusel kasutada. Festivalitiimi kahele lemmikule on lisaks eriauhinnana festivali pass ja festivali kott. Fotode kureeritud valik avalikustatakse festivali meediakanalites ning võidutööd eksponeeritakse festivalialal. Võitjatega võetakse ühendust trükifialide asjus, seega tasub originaalfailid kindlasti alles jätta.

GROM meeskond soovitab soojalt minna jalutuskäigule Lasnamäele ka festivali välisel ajal. Lasnamäe suvises päikesesäras on igati imeline juba iseenesest, kuid neile, kelle jaoks Lasnamägi pole veel tuttavaks saanud, on festivali lehel kaart koos mõne teetähisega ning soovitusega eineks: https://www.grom.ee

Maxim Mjödov (1983) on fotokunstnik Lasnamäelt. Lummatuna emulsioonil põhinevast analoogfotograafiast pühendus ta 2003. aastal sellega katsetamisele – otsides narratiivseid ja poeetilisi vorme, võimalusi teadmiste kogumiseks ning teda huvitavate teemade analüüsimiseks. Ta käsitleb inimsuhteid tänapäeva ühiskonnas, maastike muutumist ja mõjujõudu, aja tajumist.

Mattias Malk (1990) on urbanist ja fotograaf. Ta on rahvusvahelise urbanismiplatvormi «Urbiquity» kaasasutaja, Eesti Kunstiakadeemia doktorant-õppejõud ja vabakutseline pildistaja. Teda huvitab arhitektuur ja linnaruum, eriti nende inimmõõtmelised seosed ja jõujooned ühiskonnas.

Linnafestival GROM toimub 14. augustil Lasnamäel Kivila spordipargis. Muusikaprogrammis on Tommy Cash, Shortparis (RU), Truckfighters (SE), Zahir, AKLI (LT), Gnoomes (RU), White Gloss, Bible Club, Köster, Manna, KEETAI, Smoke Break. Festivali piletid on saadaval festivali kodulehel ja Ticketeris ning nende kogus on piiratud.