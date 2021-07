Järvi Akadeemia jõuab esimest korda Arvo Pärdi Keskusesse

Kristina Kõrveri sõnul annab kontsertloeng hea võimaluse tutvustada põnevaid leide Arvo Pärdi rikkalikust isikuarhiivist ning jagada keskuse senise töö vilju: «Arhiivimaterjalide uurimine ja korrastamine on meie igapäevatöö, kuid enamasti jääb see keskuse külastaja pilgu eest varjule. Kontsertloengu raames aga saame seda katet veidi kergitada, vaadelda lähemalt teoste saamislugu ja inspiratsiooniallikaid ning jälgida helilooja loomeprotsessi alates visanditest.» Ta loodab, et see pakub tavapärasest erineva kogemuse mitte ainult muusikutele, vaid ka publikule, kel avaneb võimalus näha n-ö nootide taha. «Seda kontserti võib võtta ka omamoodi kuulamis- või keskendumisharjutusena, sest üht ja sama teost saab kuulata lausa kaks korda, enne ja pärast sõnalist tutvustust. Seejärel võib igaüks ise mõtiskleda, kas ja mil määral need kaks kuulamiskogemust erinevad,» lisas Kõrver.