Tartuffi avab värske Eesti animafilm

Tartuffi juhi Kristiina Reidolvi sõnul viib efektne film intrigeerivalt kokku geneetika ja rahvuskultuuri. «Meil on väga hea meel sellega alustada, sest teadus on tänavu festivali fookuses,» ütles ta.

Üllatava vaatenurgaga film viib vaataja maailma, mida juhivad geeniahelad. «Esimene inimene oli mugav ja laisk. Tema geeniahel oli roostes. Alles surmahirm pani ta liikuma ja rooste geeniahelalt hakkas pudenema. Sinna salvestatud kood läks tööle. Seesama kood juhib meid ikka ja jälle tantsusammul mustreid moodustama, ikka ilusamaid ja keerukamaid, ikka suuremate ja suuremate rühmadena, kuni jõuame välja ideaalse mustrini – mõistagi on see geeniahela muster. Siit edasi on vaid üks tee: tagasi algosaks geeniahelas,» on kirjas sünopsises.

Filmi idee sai üks meie nimekamaid animafilmiautoreid Rao Heidmets tantsupeolt. «Mulje oli nii võimas, et tõi pisara silma. Tabasin end veidralt mõttelt. Seda kõike tehakse vabast tahtest, ilma tasuta, tohutu entusiasmiga. Miks? Sellel ei saa olla muud põhjust kui see, et kõik on meie geeniahelasse sisse kodeeritud. Me lihtsalt peame muusika saatel mustreid tegema. Hilisemad vestlused parimate geeniteadlastega ainult kinnitasid seda. Jäi üle valada see kunstilisse vormi ja näidata tervele maailmale, millised me seestpoolt (geenitasandil) oleme,» rääkis ta.

Rao Heidmetsa filmistuudios valminud linateose stsenaariumi on kirjutanud Heidmets ise koos Valter Uusbergiga, samuti on temalt kunstnikutöö. Filmi operaator on Urmas Jõemees ja helilooja Sven Grünberg.

Avatseremooniale ja esilinastusele järgneb USA režissööri Chad Hartigani romantiline ulmefilm «Väike kala» («Little Fish»), milles viirus ründab inimeste aju, kustutades mälestused. Kuid mis on armastus, kui puuduvad mälestused armastatud inimesest – neid üritab iga hinna eest elus hoida värske abielupaar, kes meenutab, jutustab ümber, puudutab, haistab ja elab uuesti läbi kõike seda, mis on olnud.