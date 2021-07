Kui ma ligi kaks aastat tagasi esmakordselt TikTokiga liitusin, oli Doja Cat kõikjal. Ma muidugi ei teadnud tol hetkel, et see on Doja Cat, sest minu jaoks olid need lihtsalt lühikesed heliribad korduva ning meeldejääva rütmi ja siivutute laulusõnadega, mis mu tähelepanu köitsid, kuid oma lühiduses seda tähelepanunatukest kauemaks hoidma jääda ei suutnud.