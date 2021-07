Esna galeriis saab näha Leedu graafiku Albina Appiase autoritehnikas kunsti

Albina Appias on lõpetanud Vilniuse kunstiakadeemia graafika eriala ning tal on olnud mitmeid ühis- ja isikunäitusi, sh 2020. aastal ka Tallinnas. 2021. aastal oli ta loomeresidentuuris Tartus Trüki- ja Paberikunstikeskuses TYPA. Tema virtuaalse isikunäitusega «Aeg» saab tutvuda kunstniku kodulehe vahendusel.

Mahendra Mahey on rahvusvahelise taustaga kultuuri- ja teadussündmuste korraldaja; viimased kaheks aastat on ta eest vedanud Briti Rahvusraamatukogu innovatsioonilaborit ja mäluasutuste võrgustiku GLAM Lab tööd.

Esna Galerii on 2019. aasta kevadel avatud kaasaegne näituste ja kultuurisündmuste toimumispaik, mis asub ajaloolise Esna raudteeasula endises peakaupluse hoones. Galerii missiooniks on oma tegevuse kaudu eri valdkondade pühendunud meistrite ning süvatundjate esiletõstmine ning nendevahelise dialoogi loomine. Esna Galerii ettevõtmised on pühendatud aeglustumisele ja süvenemisele, mis on meistriks kujunemisel materjalide ja tehnoloogiate tundmise ning ande kõrval möödapääsmatud.