Annely Peebo võluv hääl teie elutoas

Need, kelle hingepõhjas pakitseb tunne, et äkki peaks oma stereosüsteemi kõlarid uute ja loomulikult paremate vastu vahetama, võiksid selle loo läbi lugeda. KHL Model 5 teeb mitmeid asju väga ilusti ja õigesti.

Ameerika kõlaritootja KHL on väärika ajalooga firma, mis vahepeal küll segastel asjaoludel käest kätte käis ning kõlaritootmine lakkas. Model 5ga pöördutakse tagasi kuulsusrikaste juurte juurde, need on tänapäevane austusavaldus algselt 1968. aastal välja toodud samanimelisele kõlaripaarile. Ja kõlavad enamasti imeliselt!