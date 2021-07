Algas XI Pärnu Muusikafestival nii suvepealinnas Pärnus kui internetis iga muusikasõbra kodus

Pärnu Muusikafestivali tegevjuhi Kristjan Halliku sõnul on oluline, et peale kõrgetasemelise klassikalise muusika sündmuse Pärnus ja Pärnu Muusikafestivali TV-s, toimuvad ka traditsioonilised muusikute meistriklassid ning kodupubliku ees koguneb taas Eesti Festivaliorkester täies koosseisus. Laienenud on Järvi Akadeemia formaat ning koostöös Arvo Pärdi Keskusega on kavas kontsertloeng. Tööd rahvusvaheliste noorte dirigentidega teevad Paavo Järvi kõrval Kristjan Järvi, Leonid Grin ning veebi vahendusel jälgib dirigente ning jagab õpetussõnu Neeme Järvi.