Näitus võtab kokku Peeter Langovitsi pool sajandit

Peeter Langovits alustas aktiivse loometööga 1970. aastate alguses, eristudes juba tollal teistest fotograafidest oma motiivivalikute ja loomingulise huviorbiidi poolest. Ta on öelnud, et kui Tallinna Fotoklubis pildistati 1970. aastate lõpul põhiliselt loodust ja kauneid naisi ning katsetati fotograafiliste eritehnikatega, siis tema jäädvustas linnaruumi muutumist ning tühermaadelt ja äärealadelt leitud «postapokalüptilisi» märke. «Lend», «Dokument K-500» ja «Jäljed seinal» on head näited.