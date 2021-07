Mõtleb suurelt. «Meie oleme siin, et näidata, et saab teha ülituusalt, ülisuurelt ja üliägedalt kvaliteetset asja,» räägib Jalmar Vabarna. FOTO: Kristjan Teedema

Eesti folkmuusikamaastikul on ilmselt vähe kollektiive, mis Jalmar Vabarnast puutumata on jäänud. Oma pillimänguoskuse, ambitsioonikuse ja kustumatu energiaga on ta oma 18-aastase karjääri jooksul läbi käinud pea loendamatust hulgast ansamblitest ning olnud paljudele eeskujuks, lava taga seisvaks nõuandjaks, kes on toetanud ja aidanud ideid teoks teha