HALLis toimub sel reedel festivali The Dark Side of the Moon eelpidu Liftoff

Steffi on nihutanud elektroonilise muusika piire juba viimased kaks kümnendit ning tema plaadifirmad Klakson ja Dolly on toonud pildile hulga värskeid produtsente. Steffi eesmärk on leida uusi helisid ja formaate, mida kasutada seal, kus ta ennast kõige mugavamalt tunneb – tantsupõrandal. Teise külalisena lendab kohale Francesco Del Garda, itaallasest plaadikoguja, kes on saanud tänapäeva tantsumuusikas omamoodi kultusikooniks. Toimugu pidu väikses maa-aluses keldris, kõrbes või mahajäetud laohoones, Francesco kasutab alati oma sisemist intuitsiooni ja kogemust, et tõmmata plaadikotist välja just see kõige õigem lugu.

Lisaks välisartistidele keerutavad plaate kohalikud DJd Kersten Kõrge, Kaarel Valter, Micaela Saraceno, CSAAR, Karl Erik Leik, klmn, Tanel Mütt, Kaspar Kivilo ja Meelis Vili. Pidu stardib HALLi väliterrassil Suvilas kell 17 ning kolib hiljem sisse.

Elektroonilisele muusikale keskenduv festival The Dark Side of the Moon toimub 12.–15. augustil Noblessneri sadamalinnakus asuvas klubis HALL ja selle välilalal Suvilas. Külalisesinejatena saabuvad Tallinnasse Polar Inertia, Regis, Oscar Mulero, Adriana Lopez, Bloody Mary, Voiski, Nicolas Lutz ja Laurine. Lisaks on live’ide ja DJ-settidega esindatud üle 50 kohaliku artisti.

Festival The Dark Side of the Moon sai alguse 2018. aastal, kui Rummu karjääris toimuma pidanud rahvusvaheline Moonland Festival viimasel hetkel ära jäi. Seal esinema pidanud artiste ning publikut ei tahetud aga tühjade kätega jätta ning nii organiseeris HALLi tiim festivali nädala ajaga – küll pisut väiksemas mahus, kuid edukalt, luues eesmärgi festivaliga ka edaspidi jätkata.

Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/921397135092991

The Dark Side of the Moon Festival: https://www.facebook.com/events/784286589094245

HALL Facebookis: https://www.facebook.com/halltallinn