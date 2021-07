Wannabe-feministlik stiiliharjutus

Märulipõneviku keskmes on salapärase Firma heaks töötav Sam (Karen Gillan), kes on pärast ema lahkumist võtnud üle tolle ameti palgamõrvarina. Sam on oma töös erakordselt hea, kuniks ühel päeval hakkab kõik viltu vedama. Kõigepealt tapab ta ühe ülesande käigus rivaalitseva organisatsiooni juhi poja, järgmisel aga satub kaheksa-aastase (või õigemini kaheksa ja kolm neljandikku, nagu too ise läbi filmi meenutab) röövitud tüdruku otsa. Emily (muhedalt vaoshoitud Chloe Coleman) kaitseks tärganud emainstinkt viib Sami verisesse laupkokkupõrkesse oma tööandjate ja kogu kuritegeliku allilmaga.