Glamuurne kandletüdruk Ida Elina: «Ma tahan laulda lootusest!»

Ma olin kaheksa-aastane, kui alustasin koolis klaveriõpingutega, ja 13-aastane, kui avastasin kandle. Minu muusikukarjäär ei olnud ette planeeritud, vaid juhtus rohkem nagu juhuse tahtel. Mu vanemad ei mängi ühtegi instrumenti ja nad ka ei laula, kuid mingitmoodi avastasid nad, et nende lapsed on muusikast huvitatud. Kõik meie pere lapsed mängivad erinevaid pille ja kõik me ka laulame. Vanematele tuli see üllatusena, et lapsed on väga musikaalsed.