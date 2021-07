Muusikafestival Station Narva avalikustas esinejad

6. ja 7. augustil esinevad Narva Muuseumis ja Ro-Ro klubis kokku 24 artisti Eestist, Venemaalt, Soomest, Islandilt ja Ühendkuningriigist. Varem väljakuulutatuile, kelle seas on Briti d’n’b ässad Roni Size ja Dynamite MC, Islandi elektroonikatrio Vök, Tatari-Vene duo AIGEL ning Eesti muusika maestrod Sven Grünberg ja Vaiko Eplik, on lisandunud 9 uut esinejat.

Station Narva publikut ka 2019. aastal oma kõrgläikese produktsiooni ja vankumatu technosouli pulsiga lummanud Islandi elektroonilise tantsumuusika teerajaja GusGus naaseb piirilinna etteastega, millega liitub samuti tänavusel festivalil esineva Islandi grupi Vök laulja Margrét Rán, kelle hääl kõlab ka GusGusi 23. juulil ilmuval uuel stuudioalbumil «Mobile Home». GusGusi soundimeistri Biggi Veira ja laulja Daníel Ágúst Haraldssoni sõnul avab tulevane plaat akna düstoopilisse, masinate poolt vallutatud maailma, milles sihitult ekslevate hingede ainsaks eesmärgiks on hedonistlik naudingute jaht.

«See, et GusGusi klassi artistid soovivad Station Narvale tagasi tulla oma uut muusikat esitlema, tähendab üht – festival on jõudnud rahvusvahelisele muusikasündmuste kaardile,» ütleb Station Narva peakorraldaja Helen Sildna.

Välisartistidest on kavasse lisandunud ka Soome skenes oma vokaalse võimekuse, huumori ja 80-90ndate viidetest pungil debüütalbumiga «late bloomer» laineid lööv laulja ja produtsent New Ro ehk Ronja Stanley.

Festivali kava on täiendust saanud ka tervelt seitsme kodumaise nimega. Narva Muuseumi Dormitoriumi saalis esitleb oma uut täispikka albumit «Timetrix» instrumentaalse elektroonilise muusika rühmitus Modulshtein. Linnuse sisehoovis esitavad Janno Reim ja Stanislav Bulganin kahel kitarril, kahes keeles ja omakõlalises arranžeeringus valiku Vene kultusbändi Kino hittidest. Lihvitud R&B, hiphopi ja neosouli toovad festivalile Yasmyn ning produtsent ja DJ Caspar Mágus. Südasuvise tiksuga muusikat on muuseumi pealaval ja hoovialal valimas ka helilooja, produtsent ja DJ Sander Mölder.

Narva Muuseum: GusGus (IS), Vök (IS), Sven Grünberg ja Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel: «Hingus» (EE), Vaiko Eplik ja Eliit (EE), View (FI), The RIG (RU), Discourse Synthetique (RU), YASMYN (EE); HUNT (EE), Mick Moon (EE), Sander Mölder (EE)