Kollektiivne süü, milleni empaatia, halastus ja unustus ei ulatu

Soomlanna Kaija Saariaho (sündinud 1952) pani ooperimaailma endast esmakordselt rääkima 2000. aastal Salzburgi festivalil esietendunud teosega «L’Amour de Loin», iselaadse muusikalise metafooriga idealistlikule armastusele, mis on siiani minu (ning ilmselt veel tuhandete teiste) püsiv lemmik viimase poole sajandi jooksul kirjutatud muusikadraamade hulgas. Järgnenud teostega on Saariaho oma reputatsiooni üksnes kasvatanud ning tõusnud ühtlasi ooperižanri kõigi aegade enim esitatud naisheliloojaks.

Suurel määral sobivad need sõnad ka üleeelmisel laupäeval Aix-en-Provence’i festivalil esietendunud «Innocence’i» iseloomustamiseks. Sofi Oksaneni kirjutatud libreto peateemaks on koolitulistamine – täpsemalt selle psüühilised ja sotsiaalsed tagajärjed, millega ellujäänutel edasises elus kahjuks kuidagi toime ei õnnestu tulla. Tean inimesi, kes ütlevad, et see teema on ooperi kontekstis natuke liiga otsitud ning seega koguni halvas mõttes efektitsev. Ütleksin isegi ilmselt midagi sellist, kui Eesti seni ainus ohvriga koolitulistamine poleks toimunud nende seinte vahel, kus isegi veerand sajandit varem õppisin.