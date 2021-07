Ilmselt on «Must Lesk» üks Marveli universumi kõige oodatumaid eellugusid. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) ehk Must Lesk on üks neist tegelastest, kelle võimekust ja motiveeritust on vaataja aastate jooksul jälgida saanud, kes on nii salapärane ja köitev, kuid kellest pole siiani teada enamat kui see, et ta on ühel hetkel Tasujate poolt üle ostetud. Mida ta enne seda tegi? Kes teab.