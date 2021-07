Ilmus betooniraamat

«Kui mõtleme oma elukeskkonnale, siis ilma betooni ehk tehiskivita on tänapäevane riik ja ühiskond mõeldamatud,» ütleb raamatu eessõnas Eesti Betooniühingu esimees Imre Leetma. «Igaüks võib seda raamatut vaadates mõelda, kas need võidutööd peegeldavad ka laiemalt meid ümbritsevat keskkonda. Kas need ehitised või vähemalt osa nendest on saamas tõelisteks n-ö maamärkideks? Oma aja jäljeks kivis.»