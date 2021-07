Cannes'i filmifestivali Grand Prix’ auhinna võitis Eesti osalusel valminud film

Äsja lõppenud 74. Cannes’i filmifestivali pidulikul auhinnatseremoonial omistati Eesti osalusega Juho Kuosmaneni mängufilmile «Kupee nr »“ festivali Grand Prix’ auhind. Peale selle pälvis film oikumeenilise žürii tunnustuse. Filmi stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis, Eesti-poolne produtsent Riina Sildos.

«Oleme piiritult õnnelikud, sest täna juhtus meie elus midagi täiesti enneolematut – me võitsime ühe kõige olulisema auhinna maailma autorikino tippfestivalil,» rõõmustas filmi Eesti-poolne produtsent Riina Sildos. «See on meeletu võit Eesti kinole ja Eesti filmitegijatele, me oleme maailma tipus,» hõiskas Sildos.

Lisaks sai film oikumeenilise žürii eritunnustuse kui võistlusfilm, mis kõneleb tundlikult kahe haavatava inimese kohtumisest. Nad on nii erinevad, et ei valiks teineteist isegi naabriks, ent saavad ometi koos üksindusest üle.



Cannes'i filmifestivali parima filmi preemia võitis laupäeval Prantsuse režissööri Julie Ducournau «Titane».

Ducournau on alles teine naine, kes on võitnud Kuldne Palmioksa (Palme d'Or).

Cannes'i žürii esimees Spike Lee luges võitja ette varem, kui oleks pidanud. USA režissöör luges peapreemia võitja ette enne seda, kui hakati välja kuulutama parima meesnäitleja preemia võitjat, kelleks oli USA näitleja Caleb Landry Jones Austraalia ajaloo suurimat massimõrva käistlenud filmis «Nitram».

Parima naisnäitleja auhinna võitis norralane Renate Reinsve filmis «Worst Person in the World». Näitleja Tilda Swintoni kolm spanjeli võitsid mainekal Prantsuse filmifestivalil filmi eest «The Souvenir Part 2» preemia Palm Dog.

Eelmise aasta festival jäeti ära koroonaviiruse pandeemia tõttu.

Eesti Filmi Instituudi (EFI) juht Edith Sepp ütles juuni alguses, et Eesti osalusega filmi pääsemine maailma ühe mainekama filmifestivali põhiprogrammi on erakordne saavutus. «Tunneme siirast heameelt meie filmitegijate rahvusvahelisest edust. Filmi Eesti-poolsel tootjal on hea nina leida õigeid projekte, antud juhul on tegemist tugeva Soome režissööriga, kes oma eelmise filmiga võitis Cannes’i kõrvalprogrammi,» märkis ta.



Eesti pani «Kupee nr 6» valmimisele õla alla juba siis, kui projekt oli algstaadiumis, sest Eesti osalus projektis oli märkimisväärne – alates stsenaristidest kuni meeskonnani. EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins lisas, et filmi toetati kerge südamega, sest selle pildiline pool oli pööraselt huvitav ja stsenaarium äärmiselt tundlikult kirjutatud.

«Olulisel kohal olid värvid, õhustik ja rütm, mis viisid lugeja täiesti erakordsesse loomaailma. Pealtnäha vaatas siit vastu reaalsuse absurdsus laial ja tragikoomilisel skaalal, sisemiselt võis tajuda kahe tegelase hapraid püüdeid teises iseennast ära tunda. Eesti loominguline osalus filmi valmimisel on väga kaalukas,» rääkis Tibbo-Hudgins.