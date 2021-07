Äsja lõppenud 74. Cannes’i filmifestivali auhinnatseremoonial antigi Juho Kuosmaneni mängufilmile grand prix üle. Peale selle pälvis film oikumeenilise žürii tunnustuse. Filmi stsenaristid on Livia Ulman ja Andris Feldmanis, Eesti-poolne produtsent Riina Sildos.

«Oleme piiritult õnnelikud, sest täna juhtus meie elus midagi täiesti enneolematut: me võitsime ühe kõige olulisema auhinna maailma autorikino tippfestivalil,» sõnas Sildos. «See on meeletu võit Eesti kinole ja Eesti filmitegijatele, me oleme maailma tipus!»