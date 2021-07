Meeletu võit Eesti kinole ja Eesti filmitegijatele, nagu seda on Cannes’i filmifestivali grand prix, on midagi täiesti enneolematut. Soome-Eesti-Venemaa koostööfilm «Kupee nr 6» laupäeva õhtul just selle aga saavutas, olles kindlasti selles mõttes märgilise tähendusega verstapostiks eesti filmikunsti arengus.