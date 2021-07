See on mu elu kõige ilusam aeg...

See oli nagu kelmikas ning uljas võõrsilkäik, 8. juulil Pärnu jahtsadama purjekakuuris esietendunud «Kuldrannake» aga kojutulek. Sest purjekakuur on Pärnu Suveteatri kodulava alates aastast 2016. Suvelavastused «Klarissa kirjad» (2016), «Inriid ja Toomas Nipernaadi» (2018), «Armastuse narrid» (2019) ja «Kuldrannake» on vaadeldav kui üks isikupärane teekond. Enne neid oli veel lustlik koguperelugu «Minu pere ja muud loomad» (2015, mängupaik Komfeki kohviku sisehoov) kui Pärnu Suveteatri hakatus.