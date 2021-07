Naissaarel Omari küünis esietendus Priit Võigemasti lavastus «BÄNG»

Ootamatult sünnib maailma imik, kes oskab rääkida. Isegi räusata. Üldse on tema peamiseks sooviks, et senisele poliitkorrektsusele tuleks lõpp. – Marius von Mayenburgi näidend, mis Naissaarel, Omari Küünis lavale jõuab, peegeldab lavastaja Priit Võigemasti sõnul üsna halastamatult inimesi nii ühel- kui teiselpool moodsaid rindejooni. «Aga see ei ole üldse peamine, Mayenburgil on lihtsalt ülimalt tore oskus näidata inimesi nende halvimast küljest.»

Marius von Mayenburg (49) on ärritav saksa näitekirjanik ja dramaturg, kes pesitseb Berliinis ja mõnitab hea meelega sealset üliteadvel keskklassi. Tema satiirilisi tekste on lavastatud üle maailma, Eestis on seni lavale jõudnud näiteks «Monument», «Märter» ja «Perplex». «Bängi» kohta on Mayenburg öelnud, et kirjutas selle inspiratsioonipuhangus, mis valdas teda pärast Trumpi valimisvõitu. Erandlikuna tõi ta selle ka ise Schaubühnes lavale. Nargenfestivalil lavastab «Bängi» Priit Võigemast, kes on varem toonud koos Kinoteatriga lavale ka sama autori «Monumendi».