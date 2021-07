Pärnus maksis seekord kõva idee

Festivali peakorraldaja Mark Soosaar on pea kõigil linastustel ise kohal ning juhib väsimatult Q&A sessioone ka õhtul kell üksteist. Kuna festival on väike, tunneb iga külaline, et ta on oodatud ning eriline. Poole hubasest kinosaalist täitsid seekord Balti Filmi- ja Meediakooli tudengid, kelle teoseid näidati spetsiaalses tudengifilmide eriprogrammis ning peeti ka mitu meistriklassi.