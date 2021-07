Pärnu publiku lemmikfilm on aidanud parandada Maroko kõrbekülade elu

Ei, ma olen küll pärit maakohast, aga mitte päris kõrbest, olen rohkem põhjast. Kuid see, kuidas kogu elu sõltub kliimast, on ka mulle lapsepõlvest väga tuttav. Näiteks läbis meie asulat jõgi ja üleujutuse aegadel olime väga rõõmsad, sest me lihtsalt ei saanud kooli minna. Ka on mulle väga tuttav jalgsi kooli vantsimine, ainult selle vahega, et kui «Lootuste koolis» käivad lapsed koos vanematega kooli, siis mina kõndisin 4–5 sõbraga koos.