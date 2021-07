Kadrioru kunstimuuseum ja park tähistavad 303. sünnipäeva barokkooperi ja publikuprogrammiga

Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre sõnul on Kadrioru lossi- ja pargiansambel armastatud paik nii kohalike kui ka turistide jaoks. «Alates 2000. aastast oleme tähistanud Kadrioru sünnipäeva muuseumi ja pargi koostöös, pakkudes publikule kõrgetasemelisi kunsti- ja muusikaelamusi. Tänavu lähtub «Lossiaiamängude» programm suurejoonelisest näitusest «Memlingist Rubensini», õhtune etendus aga on kummardus lossi rajamisaegsele tippheliloojale Antonio Vivaldile. Barokkooperi lavastuse loomine Kadriorus on olnud unistuseks juba mitu aastat, kuid alles nüüd leidsime partnerid, kelle lähenemises sulanduvad harmooniliselt ajalooline autentsus ja rõhutatult kaasaegne stilistika – just need märksõnad on Kadrioru pargile ja kunstimuuseumile olulised.»