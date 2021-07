Suri muusik Tõnu Aare

«Teatan kurvastusega, et meie seast on lahkunud Tõnu Aare. Aitäh sulle kõige eest, kallis onu Tõnu! Sinu panus Eesti muusikaajalukku on olnud hindamatu. Jään meie vestlusi Tedre 16 verandal igatsema. Puhka rahus!» kirjutas tema vennapoeg Martin Aare oma sotsiaalmeediasse tehtud teates.