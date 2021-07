Hendrik Toompere: väga oluline ja kallis mees oli mu jaoks Aleksander Eelmaa

Vaatasin uksest välja ja sealt tuli üks suvaline jope, komberdas üle põllu ja äkki näen, Sass – ma ütlesin, et ma ei tundnud sind ära – Sass naeris ja ütles, et on osas täiesti sees ja kohe võttis mul pintsaku nööbist kinni ja küsis, et kuule, kas teeme selle Becketti «Lõppmängu» ikka ära. Olime seda ju vaikselt mõelnud. No vaatame – ütlesin ma.

Sass oli kaks päeva kadund. Kolmandal päeval ilmub kohale ja küsib Evaldilt, kes oli siis lavastaja, et kas see müts sobib? Oli otsind endale viis varianti, et sobiks. Ise näost valge. Näitab üht, Evald ei vasta, näitab teist, vaikus – no aga see peaks sobima, vaikus, kolmas – vaikus, aga mu meelest see on päris hea – MIS TÜKIS, MIS LAVASTUSES? karjatab Evald. Ahaaa, no selge, et siis see on hea, vastas Sass.