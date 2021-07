Rüki galeriis avatakse Marge Monko näitus

Vähestele on teada, et Baumi põhitööks oli vaateakendest kirjutamine – ta oli muuhulgas lühikest aega Chicagos ilmunud ajakirja The Show Window toimetaja. Oma traktaadis The Art of Decorating Dry Goods Windows tõstab Baum esile vaateaknaid, mis kasutavad liikuma pandud fragmenteeritud keha – kas elusa modelli või eluta mannekeeni oma. Sedakaudu saab figuurist dekoraatori põhiline töövahend, mis püüab möödujate pilke ja etendab tarbeesemete abil teatraalseid stseene. Dekoratsiooniks osutub ka Smaragdlinna võlur Baum’i lasteraamatus, kes enne tõe paljastumist manipuleerib Oz’i linna elanike ja nende ihadega abstraktsete väärtuste järele.

Monko värskeim seeria «Vaateaknad» koosneb kunstniku poolt alates 2014. aastast Antwerpenis, New Yorgis, Viinis ja Tallinnas jäädvustatud poeakende väljapanekutest ning leid- ja arhiivifotodest, mis kujutavad erinevatel põhjustel purunenud poeaknaid. Vaateaknad asuvad avaliku ja privaatse ruumi piirimail ning nendes asuvaid kompositsioone on võrreldud vaikelu žanriga. Lisaks kaupade reklaamimisele on poeaknad läbi ajaloo olnud erinevate poliitiliste rahutuste, aga ka kriminaalsete rünnakute sihtmärgiks.

Seeria «Pealkirjata fotogrammid» aluseks on sukkpükste pakendid, mille disainis esineb väljalõigatud jala kujund. Fotod on valminud analooglaboris fotogramm-meetodil – fotopaberile asetatud pakend toimib šabloonina ning tulemuseks on erinevate graafiliste kujundustega säärejooksude koreograafia.

«Pealkirjata kollaažide» fookuses on ehteid eksponeerivad käed. Seeria aluseks on 18 x 24 cm suuruste mustvalgete tasanegatiivide komplekt, mille kunstnik soetas eBay oksjonilt. Need on tõenäoliselt pildistatud 1970ndatel aastatel reklaamfotode tarbeks – modellide käsi on siin kasutatud eksponeerimisvahenditena, mis aitavad esile tuua ehete vormi ja materjali. Kunstnik on negatiividelt välja lõiganud ehteid demonstreerivad käed ja valmistanud neist fotolaboris kontaktmeetodil kollaažid.

Marge Monko (s. 1976) on õppinud Eesti Kunstiakadeemias fotograafiat (BA 2005, MA 2008) ja täiendanud end Viini Rakenduskunstide Ülikoolis. Monko on Ida- ja Kesk-Euroopa kunstiauhinna Henkel Art Award 2012 laureaat ning samal aastal on teda tunnustatud Kultuurkapitali aastapreemiaga. 2015. aastal määrati talle ühena esimestest riiklik kunstnikupalk (2016–2017).

Tema teoseid kuulub Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Helsingi nüüdiskunstimuuseumi Kiasma, Viini Moodsa Kunsti Muuseumi mumok, Poola Muzeum Sztuki w Łodzi, FRAC Lorraini ja Winterthuri Fotomuuseumi kogudesse.

Kunstnik tänab: Britta Benno, Maria Erikson, Kristiina Hansen, Carl-Robert Kagge, Paul Kuimet, Karin Laansoo, Villem Säre, Laura Toots, Reimo Võsa-Tangsoo.

Rüki galerii (Tartu tn 7c, Viljandi) on suveperioodil avatud kolmapäevast reedeni kell 11-17 ning laupäeval ja pühapäeval kell 11-15. Sissepääs tasuta.