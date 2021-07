Saaremaa ooperipäevade korraldajad paluvad hakata mandrilt oluliselt varem tulema

«Meil on väga kahju, et kujunenud olukorda ei ole õnnestunud nii kiiresti lahendada kui me kõik sooviksime ning seetõttu on meil suur palve kõigile ooperisõpradele – palun tulge reedel Virtsu sadamasse oluliselt varem kui esialgu kavandasite. Loodame väga, et jõuate kell 20 algavatele etendusele,» kommenteeris Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.