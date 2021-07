CPPM Manifesta mõnusalt bravuurne tormihoiatus

Mõnusalt bravuurne on juba festivali nimevalik, mis selle peakorraldaja ja EMTA kaasaegsete etenduskunstide rahvusvahelise magistrantuuri õppekava juhi Jüri Naela sõnul lähtub ladinakeelsest mõistest tähendusega «kõigi silme ees; ilmselge; nii nähtav, et kutsub puudutama», kuid seab ootushorisondile ennekõike sõna «manifest». Diplomilavastustest koosnevale festivalile passib see nimetus suurepäraselt mõlemal juhul, kuigi pealkirjaga antud tormihoiatusele seekord maru ei järgnenud. Äikest siiski siin-seal lõi ja täiesti ilmselget oli meeldivalt vähe.