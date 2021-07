Kiired pulmad, kiired surmad!!!

Südasuvine Saaremaa on kui lummus – katteta lubadus, mida inimestele mandrilt meeldib uskuda. Valitseb müütiline (ning seega kummutamatu!) kujutlus, et juuni- ja juulikuine Saaremaa on koht, kus neuroosid vaikivad ja närvid puhkavad ning pühapäev hinges meid uskuda laseb, et õnne vaid kauguses kukuvad käod; et sealsete rannakülade kadakate vahel ootab üksildast romantikut selgetel ja soojadel suveöödel armastus, mis on küllastav ja katartiline, ent samas traagiliselt põgus ning kordumatu.