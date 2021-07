Rännaklavastus kutsub vaatajaid retkele põlevkivimaailma

Lavastuse tekstiosa põhineb valdavalt tänaste ja endiste kiviõlilaste ning keemiatööstuse töötajatega tehtud intervjuudel, lisaks neile on kasutatud ajakirjanduses ilmunud teemaga seotud tekstikatkeid. Kuna suure osa kombinaadi töötajaskonnast ja Kiviõli elanikkonnast moodustavad vene keelt kõnelevad inimesed, on ka rännaklavastuse tekstiosa võimalik kuulata nii eesti kui vene keeles.

Lavastajana toob selle välja Elar Vahter, teksti kirjutasid kokku dramaturgid Eero Epner ja Sven Karja, kunstnik on Illimar Vihmar, helilooja Marianna Liik, videokunstnik Maria Elisaveta Roosalu, valguskunstnik Emil Kallas.

Rännaklavastus «Põlevkiviõli» valmib 10aastase ajalooga keskkonna- ja kultuurifestivali PurFest raames, korraldajaks on MTÜ Askele Loovuskeskus. Lavastust näeb Kiviõli keemiatehase territooriumil juulis ja augustis kokku kümnel korral. Teatrikülastajatel palutakse oma riietuse ning jalanõude valikul arvestada asjaoluga, et tegemist on rännakuga tööstusterritooriumil.