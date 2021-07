Järgmiste Saaremaa ooperipäevade peaesineja tuleb Poolast

Eesti Kontserdi juhi Kertu Orro sõnul on Michal Znaniecki hinnatud lavastaja tänu huvitavale ja kaasaegsele lavastuskäekirjale. «Tänu lavastaja väga tihedale graafikule ning pühendunud tööle ooperifestivaliga Argentina vihmametsas tuli meil kannatlikult kolm pikka aastat oodata, et tema tulek Saaremaa ooperipäevadele viimaks realiseeruks,» lausus Orro.

Sileesia ooperiteater Bytomis on väärika ajalooga ooperimaja, kel oli avamisel, 1945. aasta juunis, au tuua lavale Poola esimene sõjajärgne lavastus, Stanisław Moniuszko «Halka». Aastatega sai teatrist riigi üks olulisemaid ooperimaju, kust on alguse saanud paljude Poola ooperitalentide tähelend.

Kõigi tuleval aastal Saaremaal ooperisõpradeni jõudvate lavastuste eest kannab hoolt Znaniecki, kelle soov oli näidata Saaremaal eriilmelisi lavastusi. Programmis on Gounot’ klassikaline «Romeo ja Julia», kaasaegses võtmes Verdi «Traviata», Mozarti-õhtu koos Rimski-Korsakovi lühiooperiga «Mozart ja Salieri» ning Mozarti «Reekviem» balletilavastusega, lisaks muusikaõhtu «Chopini oodates» Opera Royalis. Kavast ei puudu ka ooperi- ja lastegalad.

«Luban, et iga lavastus puudutab teie südant ning te veendute, et ooperikunst on alati elav ja ajakohane,» ütles Znaniecki pöördumises ooperipäevade külalistele.