Viljandi pärimusmuusika festival – it’s a hell of a party!

Festivalialale jõudes tekib viimaks ka see päris, kauaoodatud folgitunne. Mida rohkem pärimusmuusika aida poole, seda enam festival elavneb. Siin-seal mängivad kõige pisemad pärimusmuusikud trumme, akordioni, vilepilli jm, inimesed jalutavad, rõõmustavad taaskohtumiste üle ja naudivad kauaoodatud melu. Seda tunnet jagavad ka kõik esinejad, kes vähemalt korra esinemise jooksul tõdevad, kui hea on taas kui üks mees folkida. Esimese õhtu üllatajaks on minu jaoks Duo Ruut, kes veel 2019. aastal andis Jaani kirikus väikese ja intiimse kontserdi. Nüüd mängivad nad kahasse ühel kandlel kummitavalt kõlavaid loitse juba Kirsimäe I laval, suure rahvamassi ees. Järgmisena astub Kirsimäe II laval üles Zetod, keda on juba heliprooviks kogunenud kuulama vaat et pooled pidulised. Kontserti saab kirjeldada vaid ninamees Jalmar Vabarnat parafraseerides: it’s a hell of a party! Julgen väita, et Zetode etteaste on kui publiku üles soojendus ülejäänud festivaliks.