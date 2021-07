Näituse kõige tuumakam osa on video, milles jooksevad eri aegadel üles filmitud kaadrid korterite koristamisest. Kuna tegu on külaliskorteritega, kus peatuvad lühiajaliselt paljud inimesed, teeb Mudist videos tähelepanekuid nii viimaste üürnike kohta kui ka koristajaameti enda kohta. Viimase võiks võtta kokku küsimusega: «Mida tähendab olla koristaja?» Mis tunne on teha tööd, mille vastu pole vähimatki isiklikku kirge? Kui töötegemise eesmärk ongi vaid endale elatist teenida ning see ei paku eneseteostusvõimalusi, siis millest ammutada jõudu, et tööle minna?