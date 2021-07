Selle peale mõtles plaadifirma ümber ja vaatamata plaadi headusele (ehkki kriitikutele ka enamasti ei meeldinud) läksid nad Warpiga mõlemad oma teed. Pärast seda pole Tenor minu radarile iga oma plaadiga jõudnudki. See aga on viga. Jimi Tenori muusikas on homset päeva veel piisavalt säilinud. Eelmisel aastal andis ta välja kaks plaati – afrobiidi või afro-rock’i edasiunistus nimega «Aulos», tehtud koos Ghana muusikutega, ja toorelt elektroonilisem «Metamorpha».