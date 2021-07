Tõnu Kaljuste ja Tallinna Kammerorkester viivad Heino Elleri muusika Eestimaa väikekohtadesse

20 aastat tagasi ilmus Heino Elleri autoriplaat «Neenia» (ECM Records 2001), millele salvestatud lugusid peetakse tänaseni Elleri kauneimateks keelpilliorkestri teosteks. Nüüd on aeg tuua need lood Tõnu Kaljuste dirigeerimisel uuesti kuulajate ette. Kontserdipaikadeks on valitud väikesed Eesti kohad, sest ka Elleri orkestrimuusikas annavad tooni looduspildid ja ekspressionistlikud meeleolud.