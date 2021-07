Andrus Kivirähki «Liblikas» etendub Erika Tetzky sünnikohas

Näidend «Liblikas» põhineb autori samanimelisel romaanil, mis räägib Eesti teatrielust 20. sajandi algul ja rahvusteatri Estonia sünnist. Teose üheks keskseks tegelaseks on Kadrina kihelkonnas, Loobu jõe kaldal, Arbavere külas sündinud näitleja ja tantsija Erika Tetzky, kes tegi tähelennu teatritaevasse, kuid see katkes ta varase surma tõttu.

Lavastaja Üllar Saaremäe Virumaa teatajas: «Mõtlesin, miks on mul see näitemäng kotis ja miks on see teos mind nii pikalt kummitanud. Ja millal siis veel ja kus siis veel, kui Loobu jõe ääres, kus ta lapsena kindlasti patseeris.»