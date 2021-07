Linnafestival UIT avalikustas tänavuse programmi

Festival uurib teoste kaudu lähemalt, mis nähtus on parasiitarhitektuur, kuidas see linnaruumi satub ning sellesse panustab. Nii Eesti kui teiste riikide kunstnikud on linna vaadanud n-ö parasiidi pilguga, otsides uusi eluvõimalusi ruumi puudu- või ülejäägis. Linnaparasiidid on leidnud endale peremehe endises bensiinijaamas, mahajäetud tehasehoones, rohtukasvanud tiigis ja unustusse vajunud kinos.

«Parasiitarhitektuuri näiteid võib märgata mitmel pool üle maailma. Linnaparasiitide loojad on sageli linnaelanikud ise, kes rohujuuretasandilt linnale uusi funktsioone annavad. Nõnda on linnaruum üha rohkem oma elanike nägu. Sestap võib ka arutleda, kas tegemist on ikka parasitismi või hoopis sümbioosiga,» rääkis festivali kuraator Kadri Lind.

Lisaks installatsioonidele leiab programmist šoti kunstniku Rosana Cade jalutuskäik-lavastuse «Kõnnime:Hoiame», mis on toimunud 40 linnas üle maailma. Lavastus viib inimesed käsikäes võõrastega linna avastama. Samuti saab osaleda leidobjektide töötoas, kinoseanssidel, isetekkeliste installatsioonide ja Karlova jäänukite tuuridel ning Tour d'ÖÖ ühissõidul, mis suubub muusikalisse finišisse. Traditsiooniliselt lõpetab festivali tavatus asupaigas toimuv pidu.

Festivalil osalevad kunstnikud Eva Mustonen (EE), Fernando Abellanas (ES), Flo Kasearu ja Andra Aaloe (EE), Nomad Architects (LV), Nuno Pimenta (PT), RaivioBumann (FI), Varvara & Mar (EE/ES), Iiris Toom (EE), Roland Seer & Carol Schults (EE), Kristel Maamägi (EE), Rosana Cade (GB), Raho Aadla (EE), Ingmar Järve (EE) ning Arhitektuurikool. Tuurijuhid on Taavi Pae ja Taavi Piibemann. Muusikalisi elamusi pakuvad HUNT, Metabora, Florian Wahl, DJ-setiga astuvad üles Sveta Local Deejays ja Vera Vice.

Festivali toetavad Tartu linn, Eesti Kultuurkapital, EV Kultuuriministeerium, iPortunus, Valmiermuiža, Kolm Tilli, Cramo, tARTu pood, Elektriteater ja Tartu Uus Teater.